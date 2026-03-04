Operazione anti-contraffazione a Bergamo controllate 47 persone

Martedì mattina a Bergamo, la Polizia di Stato ha condotto un'operazione anti-contraffazione, controllando 47 persone e sequestrando merce contraffatta. Durante le verifiche, sono stati identificati vari soggetti coinvolti in attività illecite legate alla vendita di prodotti falsificati. Nessuna informazione è stata resa nota sui risultati specifici dei controlli o sui eventuali provvedimenti adottati.

Operazione contro la contraffazione a Bergamo. Martedì mattina (3 marzo) la Polizia di Stato ha eseguito una perquisizione su delega della Procura nei confronti di un cittadino marocchino, ritenuto coinvolto nell’approvvigionamento di merce falsa, in particolare capi di abbigliamento con marchi di noti brand. Nel corso dell’attività sono scattati anche controlli amministrativi in alcuni esercizi commerciali cittadini, tra cui un parrucchiere e una macelleria. Le verifiche sono state effettuate con il supporto della Polizia Locale e della Protezione Civile – Nuclei Specialistici – U.O. Polizia Commerciale. Durante i controlli è stato identificato un cittadino indiano, classe 1992, risultato irregolare sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Blitz anti prostituzione, 22 donne identificate e 50 persone controllate

Maxi operazione in strada e nei locali: controllate 287 persone, fermate 82 automobiliPosti di blocco, pattuglie in movimento e controlli a tappeto tra la stazione cittadina, i quartieri limitrofi e il centro storico.

Contenuti e approfondimenti su Operazione anti contraffazione a....

Lavoro in nero e contraffazione. Scoperto laboratorio irregolareUn’operazione di controllo contro il lavoro nero ha portato i finanzieri del comando provinciale di Bergamo a scoprire un laboratorio... Un’operazione di controllo contro il lavoro nero ha portato i ... ilgiorno.it

Bergamo, dentro la fabbrica di sigarette di contrabbando: sequestrate 60 tonnellate di tabaccoI finanzieri del Comando Provinciale Bergamo hanno scoperto e smantellato nei giorni scorsi una ... msn.com