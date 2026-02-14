Blitz anti prostituzione 22 donne identificate e 50 persone controllate

La Polizia di Bergamo ha effettuato un blitz contro la prostituzione, motivato dall’aumento delle segnalazioni di traffico di esseri umani lungo le strade cittadine. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno identificato 22 donne, molte delle quali avevano documenti irregolari, e hanno controllato 50 persone e 20 veicoli, trovando anche alcuni mezzi sospetti parcheggiati nelle zone di interesse.

L'INTERVENTO. La Polizia di Stato di Bergamo ha condotto un'operazione straordinaria per contrastare lo sfruttamento della prostituzione, identificando 22 donne e controllando 50 persone e 20 veicoli. Nella serata di giovedì 12 febbraio, la Polizia di Stato di Bergamo ha dato il via a un'importante operazione di controllo del territorio, mirata a contrastare lo sfruttamento della prostituzione. L'iniziativa, coordinata dalla squadra mobile con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, ha coinvolto diversi comuni della provincia, concentrandosi principalmente su aree note per il fenomeno.