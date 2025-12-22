Nel mare sempre agitato di One Piece, ogni annuncio è un'onda capace di spostare l'orizzonte. Questa volta arriva direttamente dal suo creatore: un nuovo film è in lavorazione. Una notizia che entusiasma, ma che porta con sé una cautela inaspettata. Durante il Jump Festa 2026, Eiichiro Oda ha confermato ufficialmente lo sviluppo di un nuovo film di One Piece, anticipando però alcune difficoltà produttive. Il progetto esiste, ma i tempi e i dettagli restano incerti, invitando i fan alla pazienza. Il nuovo film di One Piece esiste davvero, ma qualcosa non fila liscio La conferma è arrivata nel contesto più simbolico possibile, il Jump Festa 2026, evento chiave per l'universo Shueisha. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - One Piece, un nuovo film è in lavorazione, ma Eiichiro Oda frena: "Non sta andando molto bene"

Leggi anche: Eiichiro oda svela la verità su scopper gaban in one piece

Leggi anche: Eiichiro oda di one piece disegna jack sparrow in stile manga per tokyo comic con

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dragon Ball: il film che ha salvato il franchise e stabilito un nuovo inizio; One Piece: trailer e data di debutto dell’arco narrativo di Elbaph - Novità sul live action; One Piece: annuncio super speciale in arrivo al Jump Festa 2026; Jujutsu Kaisen: plagio, successo e un dominio tutto suo.

One Piece, un nuovo film è in lavorazione, ma Eiichiro Oda frena: "Non sta andando molto bene" - Nel mare sempre agitato di One Piece, ogni annuncio è un'onda capace di spostare l'orizzonte. movieplayer.it