Questa volta tocca alle donne di One Piece. Lo spin-off anime One Piece: Heroines ha una data di uscita ufficiale. Il nuovo progetto si concentrerà sulle eroine della saga, a partire da Nami, e promette nuovi contenuti dedicati ai personaggi femminili dell’universo di Eiichiro Oda.

© Movieplayer.it - One Piece: Heroines, lo spin-off al femminile sull'universo di Eiichiro Oda ha una data ufficiale

