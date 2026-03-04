On line il sito per i 400 anni dalla morte di Cristoforo Roncalli detto Il Pomarancio

Da oggi è disponibile online il sito dedicato ai 400 anni dalla morte di Cristoforo Roncalli, detto Il Pomarancio. Il portale, accessibile all’indirizzo https:www.ilpomarancioroncalli.com, è stato creato dal Comitato “400° RONCALLI IL POMARANCIO” e offre informazioni sulla vita dell’artista, oltre a dettagli sugli eventi e le iniziative in programma. Il sito permette di scoprire vari aspetti della sua figura e del suo lavoro.

L’iniziativa rientra pienamente nel motto del Comitato: “Parlare del Pomarancio per Parlare di Pomarance”. Un progetto che vuole unire memoria storica, identità locale e promozione culturale del territorio. Nato a Pomarance nel 1552, Roncalli fu uno dei protagonisti della pittura tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento. Dopo la formazione tra Toscana e Siena, operò a lungo a Roma, lasciando opere in importanti chiese e basiliche, tra cui la Basilica di San Giovanni in Laterano, la Basilica di San Pietro e la Basilica della Santa Casa. «Questo sito rappresenta un punto di partenza fondamentale per far conoscere sempre di più la figura del Pomarancio e per coinvolgere la comunità nelle celebrazioni dei 400 anni», sottolinea il presidente del Comitato, Stefano Brunetti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

