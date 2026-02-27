Per i 400 anni del Pomarancio, sono stati realizzati gadget dedicati all’artista, tra cui magliette, calamite e tazze speciali. La scelta di oggetti promozionali mira a coinvolgere la comunità e a celebrare questa ricorrenza in modo originale. La proposta si inserisce in un percorso di valorizzazione del patrimonio artistico locale, offrendo ai visitatori e agli appassionati un modo tangibile per ricordare l’artista.

POMARANCE Il Pomarancio, i gadget per rendere omaggio all’artista e il legame con la comunità. La celebrazione di questo 400esimo anniversario entra nel vivo e per l’occasione il Comitato organizzatore realizza i gadget ufficiali dedicati a Cristoforo Roncalli, protagonista della pittura tra cinque e seicento. L’obiettivo è valorizzare l’artista nel territorio che ne custodisce la memoria e rafforzare il legame tra la comunità e l’eredità culturale. L’interesse per il Pomarancio supera i confini locali, in quanto le riproduzioni delle sue opere sono presenti anche su piattaforme statunitensi come Fine Art America. Tra i gadget più richiesti ci sono magliette e calamite raffiguranti la "Madonna col bambino su una falce di luna" olio su tavola del primo periodo, con uno stile rinascimentale con influenze senesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pomarancio, anniversario e sorprese. Gadget per celebrare i suoi 400 anni. Magliette, calamite e tazze speciali

