Sanità calabrese è on line il nuovo sito di Azienda Zero

È online il nuovo sito di Azienda Zero, la piattaforma digitale della sanità calabrese. Realizzato secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, il portale garantisce maggiore chiarezza, trasparenza e accessibilità, offrendo un punto di riferimento aggiornato per cittadini e operatori del settore.

Sanità calabrese, debutta il nuovo portale web di Azienda Zero realizzato seguendo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgId), che definiscono gli standard per la chiarezza, la trasparenza e l'accessibilità dei siti della pubblica amministrazione."Il nuovo portale - si spiega in una.