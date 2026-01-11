Pronostico Manchester United-Brighton | Fletcher vuole la conferma

Il match tra Manchester United e Brighton, valido per i 32esimi di finale di FA Cup, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre. Con ancora in sospeso la scelta del nuovo allenatore al posto di Amorim, l'incontro offre l'opportunità di confermare le ambizioni e valutare le forze in campo. Di seguito, si presentano le probabili formazioni, il pronostico e le modalità di visione dell'incontro.

Manchester United-Brighton è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Ancora una decisione sul successore di Amorim dentro al Manchester United non è stata presa. Fletcher, nominato ad interim, sarà seduto in panchina anche in questo turno di Fa Cup contro il Brighton. Ed è alla ricerca di un risultato di prestigio. Per forza. Il Manchester United vorrebbe raggiungere la terza finale di questa manifestazione negli ultimi quattro anni. Vedendo la classifica è evidente che l'ambizione di vincere un trofeo arriva solamente da questo.

