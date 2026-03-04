Il centrocampista del Manchester United Jack Fletcher è stato squalificato per sei partite per insulti omofobici

Il centrocampista del Manchester United Jack Fletcher è stato squalificato per sei partite dopo aver rivolto insulti omofobici durante una partita. La decisione è stata comunicata oggi e riguarda le competizioni ufficiali in cui la squadra è coinvolta. La squalifica si applica immediatamente e si aggiunge alle penalità già in vigore. La notizia è stata diffusa pochi minuti fa sul web.

2026-03-04 14:53:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Jack Fletcher del Manchester United si è detto “veramente dispiaciuto” e ha agito “nella foga del momento” per un insulto omofobico che è valso al centrocampista una squalifica di sei partite. Fletcher, che ha esordito con lo United nella sconfitta per 2-1 in casa dell’Aston Villa il 21 dicembre, ha ricevuto un cartellino rosso durante la sconfitta per 5-2 dell’EFL Trophy a Barnsley il 21 ottobre. La Federcalcio ha confermato che il 18enne è stato espulso per aver definito un avversario “ragazzo gay”. “Capisco perfettamente che questo linguaggio sia inaccettabile e mi sono scusato immediatamente dopo la partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

