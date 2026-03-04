Omicidio Rogoredo trasferito il capo del Commissariato dove lavorava Cinturrino | indagini anche al Corvetto

Il capo del Commissariato dove lavorava Carmelo Cinturrino è stato trasferito, mentre le indagini si concentrano anche sul quartiere Corvetto. Osvaldo Rocchi non ricopre più il ruolo di dirigente al Commissariato Mecenate di Milano. Cinturrino, coinvolto nell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, era in servizio presso questa stazione di polizia. Le autorità continuano a seguire gli sviluppi del caso e delle indagini in corso.

Osvaldo Rocchi non è più il dirigente del Commissariato Mecenate di Milano. Là prestava servizio Carmelo Cinturrino, fermato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri. Ora la Procura anche sulle operazioni del 41enne in zona Corvetto. Oltre alla zona di Rogoredo, l'inchiesta è stata estesa anche alla piazza di spaccio di Corvetto per presunti affari illeciti che, secondo alcuni testimoni, vedrebbero coinvolto Cinturrino, accusato d'omicidio. Cinturrino risultato negativo al drug test: verifiche sui vecchi arresti "borderline"