Omicidio di Rogoredo trasferito il dirigente del commissariato dove lavorava Carmelo Cinturrino

È stato trasferito Osvaldo Rocchi, il dirigente del commissariato Mecenate di Milano, dove lavorava Carmelo Cinturrino. Cinturrino, assistente capo della polizia, è accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo. Il trasferimento riguarda la sua posizione all’interno della polizia e si è verificato in seguito alle indagini sull’episodio. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

Proseguono a ritmo serrato le indagini. Gli inquirenti stanno convocando diverse persone che hanno avuto a che fare con l'assistente capo della polizia accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri È stato trasferito Osvaldo Rocchi, il dirigente del commissariato Mecenate di Milano dove prestava servizio Carmelo Cinturrino, assistente capo della polizia accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo. Rocchi è stato messo a disposizione della questura di Milano ed è già stato avviato l'iter per la nomina del successore, attesa nei prossimi giorni. Intanto, le indagini sul caso proseguono e si allargano a macchia d'olio su un'ampia area che va dal boschetto di Rogoredo - dove tutto è iniziato - fino a via Mecenate, piazzale Corvetto e Calvairate. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

