Omicidio Rogoredo trovati 5mila euro nella casa di Cinturrino Il capo della polizia | Va destituito subito

Carmelo Cinturrino ha nascosto 5mila euro in contanti nella sua casa di Carpiano, probabilmente per motivi legati all’indagine in corso. La scoperta si è verificata durante un controllo mirato, che ha portato alla luce questa somma, nascosta tra vecchi documenti e scatole di scarpe. La polizia ha subito preso in considerazione il possibile collegamento tra il denaro e attività illecite. Restano da chiarire i dettagli di questa relazione.