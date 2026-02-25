Omicidio Rogoredo trovati 5mila euro nella casa di Cinturrino Il capo della polizia | Va destituito subito
Carmelo Cinturrino ha nascosto 5mila euro in contanti nella sua casa di Carpiano, probabilmente per motivi legati all’indagine in corso. La scoperta si è verificata durante un controllo mirato, che ha portato alla luce questa somma, nascosta tra vecchi documenti e scatole di scarpe. La polizia ha subito preso in considerazione il possibile collegamento tra il denaro e attività illecite. Restano da chiarire i dettagli di questa relazione.
Gli investigatori hanno trovato 5mila euro in contanti nella casa di Carmelo Cinturrino a Carpiano (Milano). Vittorio Pisani, capo della polizia: "Va destituito subito, indagini anche in commissariato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Omicidio nel boschetto di Rogoredo, fermato Carmelo Cinturrino assistente capo della PoliziaCarmelo Cinturrino, assistente capo di 42 anni, ha causato la morte di un giovane marocchino nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio.
