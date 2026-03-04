Big Town | verdetto su omicidio Buzzi 24 anni richiesti

Oggi, mercoledì 4 marzo 2026, la Corte d’Assise di Ferrara si riunisce in camera di consiglio per decidere sul caso dell’omicidio avvenuto nel Big Town, con 24 anni di richiesta di condanna. La sentenza finale chiuderà un procedimento che ha coinvolto diverse udienze e analisi di prove raccolte nel corso del processo.

La verità giuridica sulla notte di sangue del Big Town sta per essere pronunciata. Oggi, mercoledì 4 marzo 2026, la Corte d'Assise di Ferrara si ritirerà in camera di consiglio per emettere il verdetto definitivo sul processo che ha occupato l'attenzione della cronaca locale e nazionale. La sentenza riguarderà la morte di Davide Buzzi, un uomo di 43 anni, e le ferite riportate da Lorenzo Piccinini, ventitreenne, entrambi coinvolti in una drammatica serata nel bar situato in via Bologna. L'udienza di oggi segna l'epilogo di un iter giudiziario lungo e complesso, iniziato dopo gli eventi del primo settembre 2023. Al centro del processo ci sono Giuseppe Di Gaetano, settantaduenne, e suo figlio Mauro Di Gaetano, quarantatrenne, titolare del locale.

