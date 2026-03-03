Funerali Domenico Caliendo mercoledì 4 marzo nel Duomo di Nola il via libera alla famiglia dopo l' autopsia

Mercoledì 4 marzo si terranno i funerali di Domenico Caliendo nel Duomo di Nola. Dopo l'autopsia, il corpo del bambino sarà consegnato alla famiglia. La procedura ha concluso le analisi sul corpo, consentendo alle autorità di restituire la salma ai genitori. La cerimonia funebre si svolgerà in una chiesa della città, secondo quanto comunicato dalle autorità.

I funerali del piccolo Domenico Caliendo si terranno domani, mercoledì 4 marzo, nel duomo di Nola. A dirlo è stato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bambino morto dopo un trapianto di cuore, parlando ai giornalisti dopo l’udienza del Gip. Il corpo verrà messo a disposizione dei genitori dopo la conclusione dell’autopsia. Mercoledì 4 marzo i funerali di Domenico Caliendo Bimbo col cuore bruciato, nominati i periti La replica dell’avvocato Petruzzi a Oppido Mercoledì 4 marzo i funerali di Domenico Caliendo I periti nominati dopo l’incidente probatorio sono in totale 25. Come disposto dalla giudice Maria Sorrentino, avranno 120 giorni per fornire le proprie conclusioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

I funerali del piccolo Domenico, il bimbo con il cuore bruciato, si terranno domani, mercoledì 4 marzo, presso la Cattedrale di Nola.

Non è stata ancora fissata la data dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e quattro mesi morto ieri mattina all'ospedale...

