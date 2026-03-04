Cuore bruciato Nola si ferma per Domenico | aperta la camera ardente alle 15 i funerali

A Nola, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, si sono aperti i funerali di Domenico, il bambino deceduto recentemente. La camera ardente è stata allestita per consentire alle persone di rendere omaggio prima della cerimonia funebre, prevista per le 15. La città si prepara a dare l'ultimo saluto al piccolo durante la funzione religiosa.

Oggi alle 15, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo a Nola, saranno celebrati i funerali del piccolo Domenico. Molti i presenti, attesa anche la premier Meloni È il giorno del dolore. Un dolore che non appartiene solo a una famiglia, ma a un’intera comunità. Nola oggi è in lutto, la città si è svegliata in silenzio, con il cuore stretto, per dare l’ultimo saluto al piccolo Domenico, il bambino morto all’ospedale Monaldi dopo il trapianto di un cuore “bruciato”. Alle 11 il feretro è giunto alla Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo. La piazza era già colma. Prima ancora che le porte si aprissero per la camera ardente, centinaia di persone attendevano in raccoglimento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Trapianto a Napoli, a Nola la camera ardente del bimbo morto: il feretro accolto da applausi. Alle 15 i funerali

Nola, si terranno domani alle 15 presso il Duomo i funerali del piccolo Domenico CaliendoSarà domani, 4 marzo, il giorno dell'ultimo saluto al piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 4 anni morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato...

La premier Giorgia Meloni potrebbe partecipare ai funerali del bimbo col cuore bruciato morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto fallito.

A Nola i funerali del piccolo Domenico, morto dopo un trapianto con cuore 'bruciato'; l'autopsia e le perizie chiariranno le circostanze della tragedia.

