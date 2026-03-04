Morte Domenico l' autopsia | Cuore sano al momento dell' espianto prossimo esame il 28 aprile; oggi i funerali a Nola

Oggi a Nola si sono svolti i funerali di un bambino deceduto recentemente. L’autopsia, durata circa tre ore e seguita da 25 esperti e consulenti di parte, ha stabilito che il cuore del bambino era sano al momento dell’espianto. Un prossimo esame è previsto per il 28 aprile. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale.

L'esame sul corpo del piccolo è durato circa tre ore e ha visto la partecipazione di 25 tra periti e consulenti di parte. Un secondo accesso del collegio peritale è fissato per il 28 aprile, quando verranno effettuate anche valutazioni sui campioni anatomopatologici Da un primo esame autoptic. Non presenterebbe lesioni riferibili a un taglio eseguito per errore durante le fasi di espianto, il cuore prelevato a Bolzano e giunto a Napoli... Nella giornata di mercoledì la salma sarà riportata a Nola per la camera ardente e i funerali, previsti alle 15. Io so solo che le cose le ho fatte bene, quindi sono io la vittima. Si difende così Guido Oppido, il cardiochirurgo dell'ospedale Monaldi di Napoli, indagato per omicidio colposo dopo la morte del p