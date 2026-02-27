Sul caso di un bambino di due anni, morto dopo un trapianto, si sono susseguite domande e risposte riguardo alle circostanze e alle responsabilità. La vicenda coinvolge un organo che avrebbe subito danni durante il procedimento e il ruolo di chi ha gestito il processo. La vicenda ha acceso un acceso dibattito pubblico sulla sicurezza e le procedure.

Lo scorso 21 febbraio è morto all'ospedale Monaldi di Napoli Domenico Caliendo, un bambino di 2 anni e 3 mesi. Era stato operato il 23 dicembre per un trapianto di cuore, ma l'organo ricevuto, trasportato male da Bolzano, era già compromesso prima ancora di entrare in sala operatoria. Sette medici sono indagati. La storia, ricostruita attraverso i primi dettagli che trapelano da verbali, testimonianze e atti d'inchiesta., Di cosa soffriva Domenico?Il piccolo di due anni e tre mesi soffriva di Cmd, la cardiomiopatia dilatativa, una malattia del miocardio: si verifica quando il ventricolo sinistro è dilatato e fatica a contrarsi, con conseguente pompaggio del sangue inefficiente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Tutte le domande e le risposte sul caso di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo il trapianto con il cuore bruciato

Morte del piccolo Domenico, l’espianto al Monaldi fu anticipato di almeno 14 minuti. La testimonianza shock di tre infermieri: Il cuore malato del piccolo Domenico Caliendo fu espiantato all’ospedale Monaldi di Napoli prima dell’arrivo del cuore prelevato a Bol - facebook.com facebook

Domenico Caliendo, espianto del cuore 4 minuti prima dell'arrivo del nuovo organo x.com