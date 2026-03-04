Oggi è più difficile parlare di pace

Oggi parlare di pace è più complicato rispetto al passato, poiché non esiste più un movimento organizzato contro la guerra. I meccanismi che una volta sostenevano l’opposizione sono venuti meno, lasciando uno scenario in cui il dibattito sulla pace si svolge in modo più frammentato e meno visibile rispetto a prima. La mancanza di un fronte unito rende più difficile affrontare pubblicamente le tematiche legate alla pace.

A Minab, in Iran, centosettanta bambine sono arrivate a scuola in una mattina come le altre. Quando la polvere si è posata, almeno centosessanta di loro (secondo fonti iraniane) erano morte. I missili che le hanno uccise erano statunitensi. L’intelligence che ha scelto il bersaglio forse era israeliana. La giustificazione offerta da Washington e Tel Aviv è stata la sicurezza. La libertà. Le solite parole. Cosa dire di una libertà che si presenta così? Nelle prime ore del 28 febbraio gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco aereo coordinato contro l’Iran, colpendo siti nucleari, strutture militari e le abitazioni dei suoi leader. La guida suprema, Ali Khamenei, è stata uccisa. 🔗 Leggi su Internazionale.it

