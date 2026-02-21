Verissimo Corinne Cléry torna a parlare del rapporto difficile col figlio | Non c’è più speranza
Corinne Cléry ha partecipato a Verissimo per parlare del rapporto difficile con il figlio, causato da incomprensioni e divergenze cresciute nel tempo. L’attrice ha spiegato che i loro scontri sono peggiorati negli ultimi anni, portando a una rottura definitiva. La sua presenza in trasmissione ha attirato l’attenzione dei fan, desiderosi di capire meglio la situazione familiare. Cléry ha anche rivelato che ormai non vede più alcuna possibilità di recupero.
Corinne Cléry è tornata a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, l’attrice ha voluto riaprire il capitolo legato al rapporto difficile con il figlio Alexandre Wayaffe: un legame che negli anni si è profondamente incrinato fino a spezzarsi del tutto. Alla base della rottura, ancora oggi insanabile, ci sarebbero alcune questioni economiche che li hanno portati a non parlarsi da ben nove anni. Corinne Cléry, la confessione sul difficile rapporto col figlio. Non è mai facile aprirsi e confessare che uno dei propri affetti più cari possa, in qualche modo, farci del male. E lo è ancora meno se questa persona è tuo figlio. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Verissimo, Corinne Clery: “Mio figlio mi ha denunciata per diffamazione”
Leggi anche: “Mio figlio mi ha denunciata. Non mi sento più mamma”: lo sfogo di Corinne Clery a VerissimoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gli ospiti di Verissimo del 21 e del 22 febbraio; Il weekend di Verissimo: tutti gli ospiti di sabato 21 e domenica 22 febbraio; ‘Verissimo’, chi sono gli ospiti di sabato 21 e domenica 22 febbraio; Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026.
Corinne Clery: «mio figlio mi ha tradito e manipolato per soldi, ho intestato tutto a mio figlio e ora lui vuole cacciarmi di casa»Corinne Cléry torna a raccontarsi a Verissimo, e non è una presenza qualsiasi. Perché la sua non è mai stata solo una ... msn.com
Corinne Cléry a Verissimo: Ho subito violenze psicologiche da mio figlioUn grande dolore, un nodo che fatica a essere sciolto: Corinne Cléry è tornata nel salotto di Verissimo per parlare ancora una volta del rapporto difficile con il figlio Alexandre Wayaffe. I due non ... dilei.it
«Oggi sono un po' meno emotiva e più consapevole, non c'è più la speranza, non c'è più neanche la rabbia. » Corinne Clery, ospite a Verissimo, parla senza filtri della distanza che ormai da anni la separa dal figlio Alexander. Nonostante siano quasi nove an - facebook.com facebook