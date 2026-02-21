Verissimo Corinne Cléry torna a parlare del rapporto difficile col figlio | Non c’è più speranza

Corinne Cléry ha partecipato a Verissimo per parlare del rapporto difficile con il figlio, causato da incomprensioni e divergenze cresciute nel tempo. L’attrice ha spiegato che i loro scontri sono peggiorati negli ultimi anni, portando a una rottura definitiva. La sua presenza in trasmissione ha attirato l’attenzione dei fan, desiderosi di capire meglio la situazione familiare. Cléry ha anche rivelato che ormai non vede più alcuna possibilità di recupero.

Corinne Cléry è tornata a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, l’attrice ha voluto riaprire il capitolo legato al rapporto difficile con il figlio Alexandre Wayaffe: un legame che negli anni si è profondamente incrinato fino a spezzarsi del tutto. Alla base della rottura, ancora oggi insanabile, ci sarebbero alcune questioni economiche che li hanno portati a non parlarsi da ben nove anni. Corinne Cléry, la confessione sul difficile rapporto col figlio. Non è mai facile aprirsi e confessare che uno dei propri affetti più cari possa, in qualche modo, farci del male. E lo è ancora meno se questa persona è tuo figlio. 🔗 Leggi su Dilei.it

