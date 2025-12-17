Guerra Ucraina Meloni | Territori lo scoglio più difficile per la trattativa di pace – Il video
La premier Meloni sottolinea come la questione territoriale rappresenti l’ostacolo principale nelle trattative di pace in Ucraina. Un nodo complesso da sciogliere, che richiede sforzi diplomatici intensi e una strategia condivisa per superare le divergenze e avvicinarsi a una soluzione duratura. La sfida è trovare un equilibrio che possa soddisfare le esigenze di tutte le parti coinvolte, favorendo la stabilità e la pace nella regione.
(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "La questione dei territori è lo scoglio più difficile da superare per la trattativa. Tutti dovremmo riconoscere la buona fede" di Volodymyr Zelensky "che è arrivato a proporre un referendum", ipotesi "respinta dalla Russia". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
