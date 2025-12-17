Guerra Ucraina Meloni | Territori lo scoglio più difficile per la trattativa di pace – Il video

La premier Meloni sottolinea come la questione territoriale rappresenti l’ostacolo principale nelle trattative di pace in Ucraina. Un nodo complesso da sciogliere, che richiede sforzi diplomatici intensi e una strategia condivisa per superare le divergenze e avvicinarsi a una soluzione duratura. La sfida è trovare un equilibrio che possa soddisfare le esigenze di tutte le parti coinvolte, favorendo la stabilità e la pace nella regione.

Ucraina, Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue: “La Russia è impantanata. Non abbandoniamo Kiev ma l’Italia non invierà soldati” - La Presidente del Consiglio ha riferito alla Camera a poche ore dal Consiglio europeo di domani e venerdì. tpi.it

Meloni, mai truppe italiane in Ucraina. Per gli asset russi congelati, soluzione difficile - «Questione dei territori è lo scoglio più arduo da superare nella trattativa per la pace» ... italiaoggi.it

Guerra Ucraina, Meloni Territori lo scoglio più difficile per la trattativa di pace

Radio1 Rai. . #Ucraina Alla plenaria dell'Europarlamento, l'allarme della presidente di Commissione von der Leyen alla vigilia del Consiglio Europeo sugli asset russi congelati: "L'Unione si prepari a una guerra ibrida". Marilù Lucrezio #GR1 - facebook.com facebook

Guerra in Ucraina, le notizie del 17 dicembre 2025 | Mosca: nessuna tregua di Natale, puntiamo a accordo di pace x.com

