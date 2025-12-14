Kaká e quella promessa Divina Se guarisco… | il segreto del Pallone d’Oro

Kaká, il celebre calciatore brasiliano, ha sempre avuto una profonda fede che ha influenzato la sua carriera. In questo articolo, riviviamo la sua promessa divina e il legame tra spiritualità e successi, tra sogni e realtà. Un viaggio emozionante attraverso ricordi e testimonianze che raccontano come la fede abbia accompagnato il percorso del Pallone d’Oro del Milan.

© Pianetamilan.it - Kaká e quella promessa Divina. “Se guarisco…”: il segreto del Pallone d’Oro Milan Memories. La promessa di Kaká: "Ecco la prova che i sogni con Dio diventano realtà". Ecco il racconto di Pianeta Milan. Articolo a cura di Francesco Fredianelli. Pianetamilan.it In mezzo a conflitti che non cessano, ingiustizie e dolori che cercano sollievo, la #MadonnadiGuadalupe proclama il nucleo del suo messaggio: «Non ci sono forse io qui, io che sono tua madre?». E’ la voce che fa risuonare la promessa della fedeltà divina, la x.com + 14 Dicembre, Domenica XI di Luca, Domenica degli Avi del Signore Gesù Cristo, cominciando dai Progenitori Adamo ed Eva, sottolineando la persona di Abramo alla qualle fu fatta la promessa del Messia che sarebbe venuto dalla sua linea fino al giusto Gi - facebook.com facebook