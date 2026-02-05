La Moto Guzzi si appresta a inaugurare il suo nuovo stabilimento, un progetto che mette insieme tecnologia e tradizione. La fabbrica del futuro include anche droni e un’officina vintage, per proteggere la lunga storia dell’azienda, che quest’anno compie 105 anni. Il nuovo sito si avvicina alla conclusione, pronto a portare avanti la produzione e l’innovazione.

La condivisione come strumento di salvaguardia di una storia lunga 105 anni. Questo il punto di partenza del nuovo stabilimento che Moto Guzzi si appresta a ultimare, proprio sotto il traguardo di un compleanno così importante. È dal 1921 che quelle moto dal fascino unico prendono vita tra il lago e la montagna, nello stabilimento di Mandello del Lario che oggi si rifà il look per intraprendere un nuovo percorso in direzione futuro: il nuovo impianto, che sarà ufficialmente inaugurato dopo l'estate, è già in fase di ultimazione, così come da direttive di Greg Lynn. L'archistar vincitrice del Leone d'oro alla Biennale di architettura a Venezia nel 2008 e l'uomo che ne ha ideato i connotati progettuali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Guzzi, la fabbrica del futuro tra droni e officina vintage

Approfondimenti su Guzzi Fabbrica

Gli studenti dell’indirizzo moda dell’Istituto Sismondi di Pescia promuovono un progetto di upcycling, recuperando e riutilizzando capi vintage.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Guzzi Fabbrica

Argomenti discussi: Guzzi, la fabbrica del futuro tra droni e officina vintage; Mandello, ecco come sarà la nuova fabbrica Moto Guzzi; Moto Guzzi–Piaggio, intesa sul contratto integrativo: premi più alti e nuove tutele per i lavoratori.

Guzzi, la fabbrica del futuro tra droni e officina vintageIl nuovo stabilimento sarà inaugurato a settembre. Aree per i clienti con meccanici, ricambi e ristori La condivisione come strumento di salvaguardia di una storia lunga 105 anni. Questo il punto di p ... ilgiornale.it

Mandello, ecco come sarà la nuova fabbrica Moto GuzziEntro settembre 2026 lo storico stabilimento Moto Guzzi di Mandello del Lario sarà completamente riorganizzato. Il progetto prevede nuove linee produttive, ampliamento degli spazi, nuove assunzioni e ... insella.it

1964 Venturi Bianchi 500 Mandolini Guzzi facebook