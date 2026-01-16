Borse e occhiaie | la medicina estetica vi può aiutare a ridurle Ecco come

Borse e occhiaie sono comuni segnali di stanchezza e invecchiamento del contorno occhi. La medicina estetica offre diverse soluzioni, come filler, trattamenti combinati o interventi chirurgici leggeri, mirate a migliorare l’aspetto e ridurre questi inestetismi. Ogni intervento è studiato per ristabilire l’equilibrio di questa delicata area, aiutando a recuperare uno sguardo più fresco e riposato.

Borse e occhiaie hanno vissuto il loro momento di gloria nel 2021 quando su TikTok spopolò il trend di disegnare le occhiaie. Il movimento pro-occhiaie, che non si è totalmente spento, anzi, continua a vantare seguaci (vedi trend tired girl), suggerisce di enfatizzarle con il trucco e si inserisce in una campagna di inclusività e body positivity portando a esempio l'attrice Kristen Stewart che delle occhiaie ne ha fatto il suo tratto distintivo. In realtà, soprattutto se non si hanno più 20 anni, borse e occhiaie possono appesantire lo sguardo, dando un aspetto non propriamente sano - una volta si pensava che fossero dovute a malattie epatiche, ma non è mai stata dimostrata una correlazione - però fanno apparire stanche anche quando non lo siamo.

