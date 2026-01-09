Medicina estetica proteste dopo stop della Asl Bari per alcuni studi | Provvedimenti illegittimi

A Bari, la sospensione di alcuni studi di medicina estetica da parte della Asl ha suscitato proteste da parte di professionisti e associazioni del settore. La Società Italiana di Medicina Estetica, Fime e Tme contestano i provvedimenti, ritenendoli illegittimi. La vicenda evidenzia le tensioni tra regolamentazione e diritto professionale nel campo della medicina estetica, suscitando un dibattito sulla tutela della qualità e della legalità delle pratiche estetiche nella regione.

È scontro aperto a Bari sulla medicina estetica. La Società Italiana di Medicina Estetica (Sime), insieme alla Federazione Italiana di Medicina Estetica (Fime) e al sindacato Tutela Medici Estetici (Tme), contestano duramente i provvedimenti con cui il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Asl.

