Medicina estetica proteste dopo stop della Asl Bari per alcuni studi | Provvedimenti illegittimi

A Bari, la sospensione di alcuni studi di medicina estetica da parte della Asl ha suscitato proteste da parte di professionisti e associazioni del settore. La Società Italiana di Medicina Estetica, Fime e Tme contestano i provvedimenti, ritenendoli illegittimi. La vicenda evidenzia le tensioni tra regolamentazione e diritto professionale nel campo della medicina estetica, suscitando un dibattito sulla tutela della qualità e della legalità delle pratiche estetiche nella regione.

