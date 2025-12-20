Ilaria Salis a Strasburgo | A destra nel Parlamento Ue siedono eredi del fascismo – Il video

Ilaria Salis ha commentato dalla sede del Parlamento Europeo a Strasburgo, osservando come nell'ala destra dell'emiciclo siedano rappresentanti di forze politiche che, secondo lei, discendono da ideologie fasciste e promuovono politiche che colpiscono i migranti. La sua dichiarazione evidenzia le tensioni e le dinamiche politiche all’interno dell’Europarlamento, suscitando riflessioni sul ruolo e sulla rappresentanza delle diverse forze politiche europee. Ilaria Salis

Ilaria Salis: L'Ue non riesce a fare passi avanti sull'anti-discriminazione - (Agenzia Vista) Strasburgo, 20 dicembre 2025 "Garantire un trattamento equo a tutti è il minimo sindacale per la fantomatica Ue dei diritti", così Ilaria Salis di Avs nel suo intervento a Strasburgo. la7.it

“Guerra razzista”, Salis attacca l’Italia sull’immigrazione e viene sommersa dai fischi - Con mano visibilmente tremante e una voce incerta, Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, ha preso la parola all’ Europarlamento per un intervento fortemente critico nei ... msn.com

: L’ultimo caso è Rexhino “Gino” Abazaj, arrestato a Parigi dalla polizia antiterrorismo francese con mandato europeo. Solidarietà immediata di Ilaria Salis. Non a caso: Abazaj è rice - facebook.com facebook

Al #parlamentoeuropeo a Strasburgo Ilaria #Salis viene contestata dagli eurodeputati del centrodestra mentre fa l'ennesimo intervento pro immigrazione irregolare in aula. x.com

