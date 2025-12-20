Ilaria Salis a Strasburgo | A destra nel Parlamento Ue siedono eredi del fascismo – Il video

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilaria Salis ha commentato dalla sede del Parlamento Europeo a Strasburgo, osservando come nell'ala destra dell'emiciclo siedano rappresentanti di forze politiche che, secondo lei, discendono da ideologie fasciste e promuovono politiche che colpiscono i migranti. La sua dichiarazione evidenzia le tensioni e le dinamiche politiche all’interno dell’Europarlamento, suscitando riflessioni sul ruolo e sulla rappresentanza delle diverse forze politiche europee. Ilaria Salis

(Agenzia Vista) Strasburgo, 20 dicembre 2025 "Nell'ala destra dell'emiciclo, dai popolari all'estrema destra, siedono gli eredi del fascismo, che fanno politica sulla pelle dei migranti", lo ha detto Ilaria Salis a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Ilaria Salis a Strasburgo: A destra nel Parlamento Ue siedono eredi del fascismo

Leggi anche: Il Parlamento Ue conferma l’immunità a Ilaria Salis: «Una vittoria per la democrazia». Salva per un solo voto – Il video

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sì del Parlamento europeo all’aborto sicuro. Il giallo della destra italiana che vota a favore; Qatargate, Parlamento Ue nega l’immunità a Moretti. Il Pd non la sospende dal gruppo; “Guerra razzista”, Salis attacca l’Italia sull’immigrazione e viene sommersa dai fischi.

ilaria salis strasburgo destraIlaria Salis a Strasburgo: A destra nel Parlamento Ue siedono eredi del fascismo - (Agenzia Vista) Strasburgo, 20 dicembre 2025 "Nell'ala destra dell'emiciclo, dai popolari all'estrema destra, siedono gli eredi del fascismo, che fanno politica sulla pelle dei migranti", lo ha detto ... la7.it

ilaria salis strasburgo destraIlaria Salis: L'Ue non riesce a fare passi avanti sull'anti-discriminazione - (Agenzia Vista) Strasburgo, 20 dicembre 2025 "Garantire un trattamento equo a tutti è il minimo sindacale per la fantomatica Ue dei diritti", così Ilaria Salis di Avs nel suo intervento a Strasburgo. la7.it

ilaria salis strasburgo destra“Guerra razzista”, Salis attacca l’Italia sull’immigrazione e viene sommersa dai fischi - Con mano visibilmente tremante e una voce incerta, Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, ha preso la parola all’ Europarlamento per un intervento fortemente critico nei ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.