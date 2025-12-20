Ilaria Salis a Strasburgo | A destra nel Parlamento Ue siedono eredi del fascismo – Il video
Ilaria Salis ha commentato dalla sede del Parlamento Europeo a Strasburgo, osservando come nell'ala destra dell'emiciclo siedano rappresentanti di forze politiche che, secondo lei, discendono da ideologie fasciste e promuovono politiche che colpiscono i migranti. La sua dichiarazione evidenzia le tensioni e le dinamiche politiche all’interno dell’Europarlamento, suscitando riflessioni sul ruolo e sulla rappresentanza delle diverse forze politiche europee. Ilaria Salis
(Agenzia Vista) Strasburgo, 20 dicembre 2025 "Nell'ala destra dell'emiciclo, dai popolari all'estrema destra, siedono gli eredi del fascismo, che fanno politica sulla pelle dei migranti", lo ha detto Ilaria Salis a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
