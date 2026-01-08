Obesità infantile in UK basta al cibo spazzatura per i bambini | quando toccherà all’Italia?
L’obesità infantile è una problematica in crescita anche in Italia, richiedendo interventi mirati e politiche efficaci. Nel Regno Unito si sono già adottate misure per limitare il disponibilità di cibo spazzatura tra i bambini. È fondamentale monitorare e valutare anche nel nostro Paese strategie simili per prevenire rischi futuri e tutelare la salute delle nuove generazioni.
L’obesità infantile rappresenta ormai una delle emergenze sanitarie più critiche nei Paesi occidentali. L’eccessivo consumo di alimenti ultraprocessati, ricchi di zuccheri, grassi saturi e sale, sta cambiando le abitudini alimentari dei bambini e degli. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it
