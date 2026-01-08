Obesità infantile in UK basta al cibo spazzatura per i bambini | quando toccherà all’Italia?

L’obesità infantile è una problematica in crescita anche in Italia, richiedendo interventi mirati e politiche efficaci. Nel Regno Unito si sono già adottate misure per limitare il disponibilità di cibo spazzatura tra i bambini. È fondamentale monitorare e valutare anche nel nostro Paese strategie simili per prevenire rischi futuri e tutelare la salute delle nuove generazioni.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.