5,8 milioni di adulti con obesità e quasi 1 adulto su 2 in sovrappeso

In Italia, 5,8 milioni di adulti sono affetti da obesità, mentre quasi una persona su due è in sovrappeso. Questa situazione viene evidenziata in occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità del 4 marzo, con un appello di Auxologico IRCCS. L’ente sottolinea i numeri che riguardano il Paese, senza approfondire le cause o le possibili soluzioni.

Secondo le ultime stime dell’OMS, nel 2022 le persone adulte con obesità nel mondo sono 890 milioni (16%), mentre 2,5 miliardi risultano in sovrappeso (43%). In Italia, secondo i dati Istat 2023, sono quasi 23 milioni le persone adulte in eccesso di peso, pari al 46,3% della popolazione adulta. Di queste, circa 5,8 milioni (11,8%) vivono con obesità. Il fenomeno riguarda anche l’età pediatrica: oltre un ragazzo su quattro tra i 3 e i 17 anni (26,7%) è in eccesso di peso. Permane inoltre un marcato gradiente territoriale, con prevalenze più elevate nel Mezzogiorno. Campania (36,5%), Calabria (35,8%), Basilicata (35,0%) e Sicilia (33,8%)... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Un bambino su dieci obeso e quasi uno su cinque in sovrappeso: allarme dai dati ISS sull’obesità infantile in ItaliaIl 19% delle bambine e dei bambini di 8 e 9 anni in Italia è in sovrappeso, mentre il 10% rientra nella fascia dell’obesità e il 2,6% presenta forme...

