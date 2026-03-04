In Europa, circa un bambino su tre e quasi il 60% degli adulti sono sovrappeso o soffrono di obesità. Oggi si tiene la Giornata dell’obesità, occasione per discutere di stili di vita e di iniziative come il glossario inclusivo europeo promosso da organizzazioni come O_STILI e Lilly. La giornata si concentra sull'importanza di sensibilizzare e informare su questa condizione.

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - Circa un bambino su 3 e quasi il 60% degli adulti, in Europa, sono sovrappeso o vivono con obesità. Lo stigma e un linguaggio impreciso rendono più difficile l'accesso alle cure e peggiorano la qualità della vita delle persone. Per affrontare questo problema, in occasione del World Obesity Day, la Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla patologia, promossa il 4 marzo dalla World Obesity Federation, Parole Ostili, in collaborazione con Lilly, lancia ‘Non c'è forma più corretta', il primo glossario europeo che promuove un linguaggio più rispettoso, inclusivo e accurato quando si parla di obesità, fornendo strumenti concreti a media, istituzioni, professionisti della salute e cittadini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornata obesità, parole o_stili e Lilly per primo glossario inclusivo europeo

