Obesità al San Donato un percorso di presa in carico multidisciplinare

Il 4 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Obesità, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per evidenziare l’attenzione verso questa emergenza sanitaria. Al San Donato è stato avviato un percorso di presa in carico che coinvolge diverse figure professionali per affrontare il problema. L’iniziativa punta a offrire un supporto multidisciplinare alle persone colpite.

L’obesità è una malattia cronica, multifattoriale e recidivante, associata a un aumentato rischio di diabete tipo 2, malattie cardiovascolari, tumori, patologie respiratorie e riduzione dell’aspettativa di vita. Una condizione clinica complessa che richiede quindi prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico strutturata. L’Italia con la Legge Pella (1 ottobre 2025, n. 1483149) ha recentemente riconosciuto l’obesità come malattia cronica di interesse sociale, adottando un Piano nazionale per la prevenzione e la cura che apre la strada a una presa in carico più equa e strutturata su tutto il territorio nazionale. Secondo i dati dell’OMS, sono oltre 1 miliardo nel mondo le persone con obesità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

