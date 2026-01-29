Cardioncologia al San Donato | un modello consolidato di integrazione multidisciplinare

Al San Donato di Arezzo si sperimenta da tempo un modello di cura che unisce diverse specialità per trattare i tumori senza danneggiare il cuore. Questa metodologia, ormai consolidata, permette ai medici di intervenire in modo più preciso e sicuro, migliorando le possibilità di successo per i pazienti. La sfida di curare il tumore senza compromettere la salute cardiaca resta centrale, e in questa struttura si lavora ogni giorno per perfezionare le tecniche e offrire un'assistenza più efficace.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Curare il tumore senza mettere a rischio il cuore è oggi una delle sfide più delicate della medicina. Al San Donato di Arezzo questa esigenza trova una risposta strutturata nell’Ambulatorio di II livello di Cardioncologia, attivo dal 2013 e basato su una stretta integrazione tra Cardiologia e Oncologia. L’ambulatorio segue persone con patologie oncologiche che presentano problemi cardiaci preesistenti o che possono svilupparli durante le terapie. L’obiettivo è accompagnare chi affronta il percorso di cura, permettendo di proseguire le terapie oncologiche in sicurezza. Un’attenzione costante alla prevenzione e alla gestione delle complicanze cardiovascolari consente di ridurre interruzioni non necessarie e di migliorare, nel tempo, la qualità di vita e gli esiti complessivi delle cure. 🔗 Leggi su Lanazione.it

