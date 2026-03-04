Obesità | 500 interventi a Brindisi la cura radicale

A Brindisi sono stati eseguiti circa 500 interventi per il trattamento dell’obesità. Il 4 marzo 2026 è stato istituito il giorno dedicato alla lotta contro questa condizione, chiamato Giornata mondiale dell’obesità. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e mettere in evidenza l’importanza di affrontare questa problematica.

Il 4 marzo 2026 segna una data cruciale per la salute pubblica italiana, con l'istituzione della Giornata mondiale dell'obesità che porta all'attenzione collettiva una patologia spesso sottovalutata. L'Asl Brindisi risponde a questa chiamata lanciando iniziative concrete negli ambulatori di Dietetica preventiva dell'ex ospedale Di Summa e nel Distretto Sociosanitario 3 di Francavilla Fontana. Non si tratta solo di un evento simbolico, ma dell'avvio operativo dei progetti regionali Alma e del Percorso preventivo diagnostico terapeutico assistenziale (Ppdta), strumenti progettati per contrastare l'obesità pediatrica e supportare le donne in gravidanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu Obesità, la Regione Abruzzo verso un nuovo piano di prevenzione e cura: nasce il tavolo tecnicoL’Abruzzo punta a diventare un esempio a livello nazionale nella gestione dell’obesità, con percorsi di cura strutturati, accessibili e continuativi... Il Centro di chirurgia bariatrica del policlinico riconosciuto come riferimento nazionale per la cura dell'obesitàNel reparto diretto da Liberato Aceto vengono eseguiti ogni anno più di 50 interventi restrittivi e di malassorbimento con tecnica mininvasiva... Aggiornamenti e notizie su Obesità 500 interventi a Brindisi la.... Obesità pediatrica, efficace intervento precoce multidisciplinare. Il progettoUno studio dimostra che un percorso multidisciplinare integrato su bambini tra 6 e 11 anni con obesità o sovrappeso migliora in modo duraturo composizione corporea e capacità cognitive ... doctor33.it Obesità in Italia: da emergenza numerica a strategie integrate per la curaIn Italia l'obesità riguarda milioni di persone e un bambino su tre: occorrono percorsi continui, interventi precoci e meno stigma per ottenere risultati duraturi ... tuobenessere.it