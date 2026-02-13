Il Centro di chirurgia bariatrica del policlinico riconosciuto come riferimento nazionale per la cura dell' obesità

Il Centro di chirurgia bariatrica del Policlinico di Chieti ha ottenuto un riconoscimento importante dalla Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità, dopo aver dimostrato elevati standard di competenza e successo nelle operazioni. La decisione arriva in seguito a un’ispezione approfondita, durante la quale sono stati valutati i risultati clinici e la qualità dell’assistenza fornita ai pazienti. In particolare, il centro si distingue per aver eseguito oltre 200 interventi nell’ultimo anno, con tassi di complicanze inferiori alla media nazionale.

Nel reparto diretto da Liberato Aceto vengono eseguiti ogni anno più di 50 interventi restrittivi e di malassorbimento con tecnica mininvasiva laparoscopica e tanti pazienti arrivano anche da fuori Abruzzo Il centro di chirurgia bariatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti ha ricevuto un riconoscimento d'eccezione dalla Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità (SICOB). La struttura diretta da Liberato Aceto è stata qualificata come Centro nazionale per lo studio e la cura chirurgica dell’obesità e delle malattie metaboliche, grazie a un’attività ormai consolidata e alla qualità dei risultati.🔗 Leggi su Chietitoday.it Il Policlinico San Marco confermato per l’11° anno consecutivo Centro di Eccellenza SICOB per la cura dell’obesità Il Policlinico San Marco ha ricevuto per l’11° anno consecutivo la certificazione di Centro di Eccellenza SICOB per la cura dell’obesità, un riconoscimento che permette al reparto di mantenere un ruolo di primo piano nel trattamento di questa patologia complessa. Il Policlinico San Pietro confermato Centro di Eccellenza SICOB per la cura dell’obesità anche per il 2026 Il Policlinico San Pietro, con la sua Unità di Chirurgia Bariatrica guidata dal dottor Cutolo, ha confermato anche per il 2026 il riconoscimento come Centro di Eccellenza SICOB per la cura dell’obesità. Argomenti discussi: L’Ospedale Cottolengo inaugura un nuovo Centro di Chirurgia; Al via i lavori per la nuova piastra endoscopica: oltre 4 milioni di euro per rafforzare il centro di riferimento regionale per la chirurgia oncologica; Al San Giuseppe in azione il robot Da Vinci; Policlinico San Marco, per l'undicesimo anno certificazione di eccellenza per il centro per l'obesità. Ospedale Garibaldi centro eccellenza Sicob per la Chirurgia dell'obesitàLa Società italiana di chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche (Sicob) ha certificato l'Unità operativa guidata dal dottore Luigi Piazza come Centro di eccellenza per l'anno 2026, attest ... ansa.it Il Centro di chirurgia bariatrica del policlinico riconosciuto come riferimento nazionale per la cura dell'obesitàNel reparto diretto da Liberato Aceto vengono eseguiti ogni anno più di 50 interventi restrittivi e di malassorbimento con tecnica mininvasiva laparoscopica e tanti pazienti arrivano anche da fuori Ab ... chietitoday.it Anche per il 2026 la Chirurgia Bariatrica di Riccione è stata riconfermata Centro di Eccellenza SICOB - facebook.com facebook