Convegno pubblico Rotary | obesità e la nuova legge Pella

Brindisireport.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il convegno pubblico Rotary di Ceglie Messapica ha affrontato il tema dell’obesità, analizzando le sfide e le opportunità legate a questa problematica. Un focus particolare è stato posto sulla nuova legge Pella, che rappresenta un passo importante nella lotta contro l’obesità in Italia, primo Paese al mondo ad aver adottato questa normativa.

CEGLIE MESSAPICA - L’Italia è il primo Paese al mondo ad aver riconosciuto, attraverso la recente Legge Pella (legge n. 1492025), l’obesità come malattia cronica e correlata ad altre patologie di interesse sociale. Un traguardo importante di cui si parlerà, venerdì 12, presso la sede del Comune. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

