Convegno pubblico Rotary | obesità e la nuova legge Pella

Il convegno pubblico Rotary di Ceglie Messapica ha affrontato il tema dell’obesità, analizzando le sfide e le opportunità legate a questa problematica. Un focus particolare è stato posto sulla nuova legge Pella, che rappresenta un passo importante nella lotta contro l’obesità in Italia, primo Paese al mondo ad aver adottato questa normativa.

CEGLIE MESSAPICA - L’Italia è il primo Paese al mondo ad aver riconosciuto, attraverso la recente Legge Pella (legge n. 1492025), l’obesità come malattia cronica e correlata ad altre patologie di interesse sociale. Un traguardo importante di cui si parlerà, venerdì 12, presso la sede del Comune. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Sabato 13 dicembre, presso il Palazzo Pubblico, si terrà il convegno sulla rianimazione cardiopolmonare, con professionisti, volontari e scuole per discutere le nuove linee guida ERC - facebook.com Vai su Facebook

In corso il convegno pubblico annuale dell’ - dal titolo “ `. Vai su X