Niscemi crolla anche la croce della resistenza | il prezioso simbolo è caduto nel vuoto

Questa mattina a Niscemi è crollata anche la croce simbolo della resistenza dei cittadini. La struttura, che rappresentava un punto di riferimento per molti, è precipitata nel vuoto senza causare feriti. La notizia ha sorpreso tutti, anche perché la croce era diventata un simbolo importante per la comunità locale. Ora si valutano i motivi del cedimento e si pensa a un intervento per rimuoverla definitivamente.

Alla fine anche la croce divenuta simbolo della resistenza dei cittadini di Niscemi è precipitata nel vuoto. In queste settimane aveva rappresentato le speranze di tutti i residenti, desiderosi di ricostruire e ricominciare dopo la terribile frana. Invece neppure la croce del quartiere "Sante Croci", rimasta a lungo in bilico nei pressi della voragine, è scampata al crollo. A darne conferma è stato il sindaco Massimiliano Conti, che questa sera ha scritto su Facebook: "Purtroppo pochi minuti fa è caduta. questo appesantisce ancora di più il nostro già triste cuore". La croce era stata eretta come ricordo della Chiesa delle Sante Croci, demolita a causa dei crolli nell'ormai lontano 1997. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

A Niscemi, la Croce resta in piedi, nonostante il rischio di crolli e cedimenti intorno a lei.

A Niscemi, la croce si mantiene ancora in piedi, sospesa a pochi metri dal costone.

