Unione dei Comuni ok al bilancio di previsione

Il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, durante la seduta di lunedì 22 dicembre. La decisione ha visto il sostegno di diverse forze politiche, mentre altre si sono opposte. Questa approvazione rappresenta un passaggio importante per la programmazione degli interventi e delle risorse future nell’area.

Il Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha approvato lunedì 22 dicembre il bilancio di previsione 2026-2028 (favorevoli i gruppi Centro sinistra per la Bassa Romagna, Vivi Bagnara, Alleanza Verdi sinistra - Partito socialista italiano; contrari i gruppi Unione civica e Gruppo Misto). Via libera anche al Dup (Documento unico di programmazione) per il medesimo triennio. Nel Bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 sono previste risorse complessive a pareggio (ovvero con entrate equivalenti alla spesa): per il 2026 circa 80 milioni di euro, per il 2027 e il 2028 circa 67 milioni.

