NXT 03.032026 Ricky Saints è al livello Sanremo

A pochi giorni da Vengeance Day, Zona Wrestling apre con l’annuncio di un nuovo campione nordamericano, Ricky Saints, che si confronta con il livello di Sanremo. La puntata del 3 marzo 2026 si concentra sull’evento imminente, mentre Ricky Saints si prepara a sfidare i rivali per il titolo. La scena è pronta per le sfide che arriveranno durante la serata.

Ciao Bro di Zona Wrestling, Vengeance Day è alle porte e abbiamo un nuovo campione nordamericano ad aprire la puntata. Hoka Hey!!! Promo: Myles Borne viene accolto dai cori You deserve it, ringrazia la sua famiglia e i fan che lo hanno sempre sostenuto, ringrazia anche Ethan Page per averlo motivato a tirare fuori gli attributi.All Ego si presenta e pretende un rematch titolato, entrambi non hanno problemi a disputarlo già stasera. Il GM in prova Mr. Stone inizialmente sembra volerlo rimandare salvo convincersi a far partire la contesa subito. I 2 combattono ancora vestiti eleganti quindi limitati nei movimenti, ma non troppo tanto è che Borne esegue il suo Dropkick e uno Spinning Fisherman Suplex con Ethan che risponde con una PowerSlam, una Headlock e chiude con una CodeBreaker 1. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NXT 03.03.2026 Ricky Saints è al livello Sanremo

WWE: "Sancito nuovo match per il titolo NXT tra Joe Hendy e Ricky Saints."

Joe Hendry difende l'NXT Championship, ma Ricky Saints lo mette KO dopo il match

