Aperte le iscrizioni a Sansepolcro per GLOB | il corso gratuito di Slow Food su cibo e sostenibilità

Sono aperte le iscrizioni a Sansepolcro per “GLOB”, il corso gratuito di Slow Food dedicato a cibo e sostenibilità. Un’opportunità per approfondire come le scelte alimentari quotidiane possano influenzare il nostro ambiente e promuovere un modello di consumo più responsabile. Il percorso mira a sensibilizzare i partecipanti sulle pratiche alimentari sostenibili, offrendo strumenti concreti per un rapporto consapevole con il cibo.

Le nostre scelte a tavola possono cambiare il mondo? La risposta è sì, e il percorso formativo gratuito “GLOB. Cibo LocaleGlobale” nasce proprio per spiegare come. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a questa iniziativa, promossa dalla Rete Bibliotecaria Aretina nell'ambito di Scire. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Aperte le iscrizioni a Sansepolcro per “GLOB”: il corso gratuito di Slow Food su cibo e sostenibilità Leggi anche: Aperte le iscrizioni a Sansepolcro per “Glob” Leggi anche: Cibo locale/globale: un corso gratuito con Slow food Toscana Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Aperte le iscrizioni a Sansepolcro per “Glob” - Arezzo, 31 dicembre 2025 – Aperte le iscrizioni a Sansepolcro per “Glob ”: il corso gratuito di Slow Food su cibo e sostenibilità . msn.com

APERTE LE ISCRIZIONI ALLA 1000 Miglia 2025 - È ora possibile iscriversi alla quarantatreesima edizione della Corsa più bella del mondo, in programma dal 17 al 21 Giugno prossimo. adnkronos.com

Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio sostenibile dedicato alla Befana, di seguito troverete tutte le informazioni necessarie all'iscrizione! - facebook.com facebook

Sono aperte le iscrizioni alla sesta edizione del #Master di II livello in #Psicologia giuridica, penitenziaria e #criminologia. 40 posti disponibili Lezioni in presenza e online Scadenza iscrizioni: 03/02/2026 Vai alla scheda del corso bit.ly/prese x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.