Aperte le iscrizioni a Sansepolcro per GLOB | il corso gratuito di Slow Food su cibo e sostenibilità

Da arezzonotizie.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono aperte le iscrizioni a Sansepolcro per “GLOB”, il corso gratuito di Slow Food dedicato a cibo e sostenibilità. Un’opportunità per approfondire come le scelte alimentari quotidiane possano influenzare il nostro ambiente e promuovere un modello di consumo più responsabile. Il percorso mira a sensibilizzare i partecipanti sulle pratiche alimentari sostenibili, offrendo strumenti concreti per un rapporto consapevole con il cibo.

Le nostre scelte a tavola possono cambiare il mondo? La risposta è sì, e il percorso formativo gratuito “GLOB. Cibo LocaleGlobale” nasce proprio per spiegare come. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a questa iniziativa, promossa dalla Rete Bibliotecaria Aretina nell'ambito di Scire. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

aperte iscrizioni sansepolcro globAperte le iscrizioni a Sansepolcro per "Glob" - Arezzo, 31 dicembre 2025 – Aperte le iscrizioni a Sansepolcro per "Glob ": il corso gratuito di Slow Food su cibo e sostenibilità .

