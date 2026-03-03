Spaccate a Padova e fuga sulla A13 arrestata a Bologna la banda degli occhiali

Una banda di ladri ha preso di mira negozi di ottica e pelletteria griffata a Padova, utilizzando spaccate mirate. Dopo aver colpito, sono fuggiti a bordo di un’auto con targa estera, che è risultata essere “pulita”. La polizia ha arrestato uno dei membri della banda a Bologna. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’operazione.

Colpivano negozi di ottica e pelletteria griffata con spaccate mirate e un'auto "pulita" con targa estera. Ma la fuga si è conclusa a Bologna, dove la polizia ha arrestato quattro uomini ritenuti responsabili di una serie di furti tra Veneto ed Emilia-Romagna. La spaccata del 17 dicembre.