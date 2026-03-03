Maxi furto con spaccata a Padova la ‘banda degli occhiali’ fermata a Bologna dopo la fuga in A13

Una banda di ladri ha effettuato un furto durante la notte a Padova, rompendo le vetrate di un negozio con un tombino in ghisa e portando via numerosi occhiali e articoli di lusso. La fuga è proseguita lungo l’autostrada A13, dove la polizia ha fermato i membri del gruppo a Bologna. L’intervento ha coinvolto le forze dell’ordine e ha portato all’arresto di alcuni sospetti.

Bologna, 3 marzo 2026 - Hanno colpito nel cuore della notte a Padova, sfondando le vetrate con un tombino in ghisa e facendo razzia di occhiali e articoli di pregio. Ma la fuga è durata poche ore. Quattro uomini, tutti di nazionalità romena e di età compresa tra i 28 e i 44 anni, sono infatti stati arrestati dopo un inseguimento che dal Veneto li ha portati fino a Bologna, dove sono stati bloccati dalla polizia. L'assalto è avvenuto alle 4.30 di questa mattina ai danni del negozio "Officine Ottiche Gianeletti", a Padova.