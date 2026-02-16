Rapina aggravata 27enne arrestato davanti alla stazione di Porta Nuova

Un uomo di 27 anni, marocchino, è stato preso dalla polizia davanti alla stazione di Porta Nuova perché coinvolto in una rapina aggravata. La polizia e la guardia di finanza hanno unito le forze durante i controlli in Piazzale XXV Aprile e hanno così fermato il giovane, che aveva appena commesso il colpo.

Il giovane era già noto alle forze dell’ordine ed è stato fermato dopo aver aggredito un giovane ivoriano e opposto resistenza agli agenti La collaborazione tra polizia e guardia di finanza ha portato all'arresto di un cittadino marocchino di ventisette anni nell’ambito dei servizi di controllo predisposti in Piazzale XXV Aprile. Il giovane è accusato di rapina aggravata dall’uso di armi, lesioni personali, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 18, durante l’attività di vigilanza già in corso nell’area, gli operatori hanno notato il ventisettenne e un cittadino ivoriano di ventitré anni coinvolti in un acceso diverbio.🔗 Leggi su Veronasera.it Rinviato per maltempo lo spettacolo di Vincenzo Olivieri davanti alla stazione di Porta Nuova Un tratto di via Orazio diventa a doppio senso di marcia, cambia la viabilità davanti alla stazione di Porta Nuova [FOTO] Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Controlli nel piazzale della stazione: arrestato 27enne per rapina; Rapina nella notte ad Avezzano: minaccia la negoziante con un taglierino, arrestato 27enne; Punta alla gola un taglierino, arrestato 27enne per rapina ad Avezzano; Tenta di rapinare un negozio ad Avezzano, 27 enne arrestato in flagranza di reato. Notte di paura in centro ad Avezzano: 27enne straniero tenta rapina in un’attività commerciale e minaccia le titolari con un taglierinoAvezzano - Questa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avezzano hanno arrestato in flagranza un 27enne di origine straniera per rapina aggravata in concorso, ... terremarsicane.it Terrore nella notte ad Avezzano: ladro sorpreso nel negozio minaccia il titolare con un taglierinoAvezzano. Notte di terrore ad Avezzano. Un negoziante sorprende un ladro all’interno della propria attività e si ritrova con un ... marsicalive.it Lewis Hamilton ha deciso di vivere a Porta Nuova, a Milano, in un appartamento di lusso. Vi sveliamo quanto costa https://fanpa.ge/L9IXs - facebook.com facebook