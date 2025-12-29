Allarme antincendio alla stazione della metro C al Colosseo ma è un atto vandalico | cosa è successo

Nella stazione della metro C al Colosseo a Roma si è attivato un allarme antincendio, suscitando preoccupazione tra i pendolari. Tuttavia, le autorità hanno confermato che si è trattato di un atto vandalico, senza presenza di incendio o pericolo reale. La situazione è stata rapidamente gestita, e le attività sono proseguite regolarmente.

Paura per un allarme antincendio a Roma nella nuova stazione della metro C al Colosseo, ma è un atto vandalico. Atac: "Domani denunceremo il responsabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Stazione Colosseo evacuata per allarme antincendio. Ecco cosa è successo Leggi anche: Meravigliosa, ma quanto durerà?’: Roma si divide sulla nuova stazione metro Colosseo–Fori Imperiali Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Metro D a Roma, ecco il percorso ufficiale: tutte le stazioni, inizio dei lavori e quando sarà pronta; Metro D, c’è il via libera al percorso: ecco dove passerà la nuova linea. Allarme antincendio alla stazione della metro C al Colosseo, ma è un atto vandalico: cosa è successo - Paura per un allarme antincendio a Roma nella nuova stazione della metro C al Colosseo, ma è un atto vandalico. fanpage.it

Roma: attiva l'allarme antincendio durante una lite nella nuova stazione Colosseo, panico in metro C. Atac: «Lo denunciamo» - Attimi di paura, nel pomeriggio di lunedì, e passeggeri evacuati a causa del pulsante pigiato durante una lite. roma.corriere.it

Stazione Colosseo evacuata per allarme antincendio. Ecco cosa è successo - 30 del 29 dicembre un uomo, poi individuato e portato via dai carabinieri, ha attivato il pulsante scatenando il panico. romatoday.it

Attiva l'antincendio durante una lite nella nuova stazione Colosseo, panico in metro C. Atac: «Lo denunciamo» x.com

