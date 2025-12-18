Zagarolo rivoluzione trasporti | dal 2026 la gestione passa ad Astral È scontro sui nuovi orari

A partire dal 7 gennaio 2026, Zagarolo vivrà un cambiamento significativo nel sistema di trasporto pubblico locale. La gestione, attualmente comunale, sarà trasferita alla Regione Lazio e ad Astral, generando aspettative e discussioni sui nuovi orari e servizi. Un passaggio importante che segna una svolta nel modo di muoversi della comunità, con ripercussioni da seguire attentamente nei mesi a venire.

Zagarolo, rivoluzione trasporti: dal 2026 la gestione passa ad Astral. È scontro sui nuovi orari

Una data segnata in rosso sul calendario dei pendolari di Zagarolo: il 7 gennaio 2026. Da quel giorno, il Comune non avrà più la gestione diretta del Trasporto Pubblico Locale, che passerà sotto il controllo della Regione Lazio e di Astral. Un cambio di governance che porta con sé nubi cariche di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

