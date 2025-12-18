Zagarolo rivoluzione trasporti | dal 2026 la gestione passa ad Astral È scontro sui nuovi orari

A partire dal 7 gennaio 2026, Zagarolo vivrà un cambiamento significativo nel sistema di trasporto pubblico locale. La gestione, attualmente comunale, sarà trasferita alla Regione Lazio e ad Astral, generando aspettative e discussioni sui nuovi orari e servizi. Un passaggio importante che segna una svolta nel modo di muoversi della comunità, con ripercussioni da seguire attentamente nei mesi a venire.

Il problema della mortalità infantile era davvero grave. Caso un po’ limite è stato quello di Giulio Cesare Rospigliosi ( 1781-1859), VI principe e duca di Zagarolo, figlio di Giuseppe Rospigliosi e Ottavia Odescalchi. Nel 1803 aveva sposato Margherita Colonna - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.