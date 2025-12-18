Zagarolo rivoluzione trasporti | dal 2026 la gestione passa ad Astral È scontro sui nuovi orari
A partire dal 7 gennaio 2026, Zagarolo vivrà un cambiamento significativo nel sistema di trasporto pubblico locale. La gestione, attualmente comunale, sarà trasferita alla Regione Lazio e ad Astral, generando aspettative e discussioni sui nuovi orari e servizi. Un passaggio importante che segna una svolta nel modo di muoversi della comunità, con ripercussioni da seguire attentamente nei mesi a venire.
Una data segnata in rosso sul calendario dei pendolari di Zagarolo: il 7 gennaio 2026. Da quel giorno, il Comune non avrà più la gestione diretta del Trasporto Pubblico Locale, che passerà sotto il controllo della Regione Lazio e di Astral. Un cambio di governance che porta con sé nubi cariche di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Slow Wine 2026: la rivoluzione sostenibile del vino italiano passa anche dalla bottiglia
Leggi anche: Liste di attesa in sanità, scontro sulla gestione. "Operazione poco trasparente". "Falso, ecco la strategia messa in atto"
Rivoluzione trasporti. Nuova linea ferroviaria. Rogoredo-Albairate: "Più corse e collegamenti" - La linea S19 del passante ferroviario è una vera rivoluzione per i pendolari lombardi e in particolare per il Sud Milano. msn.com
Il problema della mortalità infantile era davvero grave. Caso un po’ limite è stato quello di Giulio Cesare Rospigliosi ( 1781-1859), VI principe e duca di Zagarolo, figlio di Giuseppe Rospigliosi e Ottavia Odescalchi. Nel 1803 aveva sposato Margherita Colonna - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.