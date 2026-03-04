Nuovi cda per il Teatro stabile d’Abruzzo e i Musei archeologici nazionali di Chieti

Il Teatro stabile d’Abruzzo e i Musei archeologici nazionali di Chieti hanno adottato nuovi consigli di amministrazione. La Direzione regionale musei nazionali Abruzzo ha annunciato questa uscita, segnando un cambiamento nelle strutture di gestione. La modifica riguarda le rispettive assemblee che si sono concluse con la nomina di nuovi componenti. La notizia riguarda sia il teatro che i musei archeologici della città.

Nuova fase per il Teatro stabile d'Abruzzo e per i Musei archeologici nazionali di Chieti – Direzione regionale musei nazionali Abruzzo. Le assemblee dei soci dei due enti, riunite ieri, hanno nominato i nuovi consigli di amministrazione. «La cultura rappresenta un motore fondamentale di crescita e coesione per il nostro territorio. Il Tsa e i Musei archeologici nazionali di Chieti sono un patrimonio da sostenere e valorizzare con visione e responsabilità. La Regione dà il proprio sostegno riconoscendone il ruolo strategico nel promuovere cultura, innovazione artistica e identità del territorio», aggiunge Santangelo.