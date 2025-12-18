Nuovo incarico per il direttore dei musei archeologici di Chieti | Sericola nominato soprintendente per L’Aquila e Teramo

Massimo Sericola lascia i musei archeologici di Chieti per assumere il ruolo di soprintendente per L’Aquila e Teramo, portando con sé un’esperienza consolidata nel settore. La sua nomina rappresenta un importante passo avanti nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di queste province, segnando un nuovo capitolo nella gestione archeologica e artistica di territori ricchi di storia e tradizione.

Dopo un anno e mezzo alla guida dei musei archeologici nazionali di Chieti, Massimo Sericola è stato nominato soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo. La nomina è arrivata lunedì scorso, nel giorno della visita a Chieti del ministro della Cultura.

