Intrappolati nel campo sportivo a causa della pioggia salvati dai vigili del fuoco di Terni

Il maltempo ha causato problemi a Terni, portando i vigili del fuoco a intervenire nel pomeriggio del 14 febbraio nel campo sportivo di Stroncone. La pioggia intensa aveva allagato il terreno, rendendo difficile l’uscita di alcune persone rimaste intrappolate. Un uomo e una donna sono stati salvati mentre cercavano di raggiungere l’auto bloccata dall’acqua. I pompieri hanno usato imbragature e gommoni per portarli in salvo. La zona ha subito anche frane e smottamenti durante le forti precipitazioni.

Maltempo e disagi a Stroncone, provvidenziale l’intervento degli uomini del 115 di Terni: necessario anche il supporto dell’elicottero Oltre a frane e smottamenti in diverse zone della provincia di Terni, i vigili del fuoco di Terni sono stati impegnati nel pomeriggio di oggi, 14 febbraio, anche in un salvataggio al campo sportivo di Stroncone. A causa delle forti piogge, alcune persone presenti nell’impianto sono state sorprese da una piena improvvisa che impediva loro di uscire dal campo. Per questo è stato necessario il supporto degli uomini del 115 che hanno utilizzato tecniche Saf (speleo-alpino-fluviali) per mettere in salvo quasi tutte le persone.🔗 Leggi su Ternitoday.it Intrappolati in una grotta per quattro giorni: Kelly e Brucola salvati dai Vigili del Fuoco in provincia di Latina Kelly e Brucola sono stati estratti dopo quattro giorni di permanenza in una grotta in provincia di Latina. Cani caduti nel fiume Sammaro, a Roscigno: salvati dai vigili del fuoco Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Terni – Piena improvvisa al campo sportivo: 20 persone intrappolate salvate con corde e un elicotteroPronto intervento dei vigili del fuoco, catapultatisi sul posto in forze TERNI - Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio a Stroncone, in provincia d ... etrurianews.it L'appello di Roberto Falletti presente sul campo fin dall’inizio del conflitto: “In Ucraina i civili rimangono intrappolati al buio e al gelo a -30 gradi. Non lasciamoli da soli” di @_ClaudiaConte x.com Roberto Falletti presente sul campo fin dall’inizio del conflitto lancia un appello: “In Ucraina i civili rimangono intrappolati al buio e al gelo a -30 gradi. Non lasciamoli da soli” di Claudia Conte facebook