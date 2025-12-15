A Taranto con Vele per la Vita una nuova rotta per i pazienti oncologici

A Taranto, i pazienti oncologici dell’Ospedale San Giuseppe Moscati hanno condiviso un’esperienza unica a bordo di un'imbarcazione a vela, grazie all’iniziativa “Vele per la Vita”. Oltre quaranta persone in cura hanno potuto vivere un momento di sollievo e speranza, navigando in mare aperto e creando un nuovo percorso di supporto e solidarietà.

© Tarantinitime.it - A Taranto con “Vele per la Vita” una nuova rotta per i pazienti oncologici Tarantini Time Quotidiano Oltre quaranta pazienti oncologici tarantini, in cura presso l’Ospedale San Giuseppe Moscati dell’ASL Taranto, in questi giorni hanno vissuto l’esperienza di far parte di un equipaggio di una imbarcazione a vela durante una uscita in mare. È la magia del progetto “Vele per la Vita” dell’Associazione Ets-Aps “Salpiamo” di Taranto, da anni attiva nella promozione del benessere psico-fisico, attraverso attività esperienziali in ambiente marino, realizzato con il Servizio di Psicologia Clinica della ASL di Taranto, nonché con il patrocinio dell’Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Regione Puglia Il progetto “Vele per la Vita” è nato per offrire ai pazienti oncologici un’opportunità di recupero e sollievo attraverso la navigazione a vela come strumento riabilitativo, integrando il percorso sanitario con un’esperienza tesa alla promozione della qualità globale di vita e del benessere psicofisico. Tarantinitime.it Niko Pandetta -Mentre Canta Viene Arrestato Dai Carabinieri A Taranto Vele per la vita, nuova rotta di mare e benessere per pazienti oncologici - A Taranto il mare diventa strumento di cura e benessere per i pazienti oncologici grazie al progetto "Vele per la Vita", promosso dall'associazione Ets- msn.com

Taranto: Vele per la Vita, la nuova speranza per i pazienti oncologici - Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. iltarantino.it

TARANTO - Il consigliere comunale di opposizione invita l’amministrazione a un approccio più graduale, legato al completamento della rete ciclabile e alla sicurezza urbana - facebook.com facebook