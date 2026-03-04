Nuova sede per l’oratorio San Giovanni Bosco

L’oratorio San Giovanni Bosco ha aperto ufficialmente la sua nuova sede in via Pomerio San Girolamo, all’interno dell’ex seminario vescovile. L’inaugurazione si è svolta con la presenza di rappresentanti e membri della comunità locale, che hanno partecipato alla cerimonia di apertura. La struttura rinnovata sostituisce la precedente e sarà utilizzata per le attività rivolte ai giovani della zona.

CITTÀ DI CASTELLO - L'oratorio San Giovanni Bosco ha scritto una nuova pagina della sua lunga storia inaugurando la sede in via Pomerio San Girolamo, all'interno dell'ex seminario vescovile. Uno dei momenti più emozionanti è stato il taglio di un simbolico nastro variopinto, realizzato con stelle filanti dai ragazzi dell'oratorio, veri protagonisti del futuro di questa realtà. Ad accogliere i presenti c'era Paolo Biagini, affettuosamente conosciuto come Popy, socio volontario che da anni si occupa con dedizione del ristoro per grandi e piccoli. All'interno della struttura, l'attenzione è stata catturata dall'opera "Anima e Cuore", realizzata dall'artista tifernate Andrea Lensi e dedicata al fratello Roberto.