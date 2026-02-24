Nuova classificazione dei comuni montani | in Gazzetta Ufficiale il DPCM con i 3.715 enti ammessi ai benefici
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla classificazione dei comuni montani è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo che il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento il 18 febbraio. Questa decisione definisce quali 3.715 enti locali possono beneficiare di agevolazioni specifiche. La pubblicazione permette ora di conoscere ufficialmente le aree interessate e i vantaggi previsti. Sono in arrivo nuove misure di sostegno per le zone montane.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato il 18 febbraio l'autorizzazione all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul regolamento per la classificazione dei comuni montani. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Ecco i tre Comuni Montani . Vaiano è nella nuova mappa con Vernio e Cantagallo. C’è la classificazione finaleLa provincia di Prato ora conta tre Comuni Montani.
Comuni montani, nuova classificazione: cosa cambia per l’Emilia Romagna e per BolognaA Bologna, il cambio dei criteri per i Comuni Montani ha riacceso le polemiche.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Approvata la nuova classificazione comuni montani: cosa cambierà?; Nuova classificazione dei Comuni montani: scuole a rischio nei territori esclusi; Comuni montani 2026: nuovo elenco; QT 2 Ridefinizione nazionale dei criteri di classificazione dei comuni montani e impatto penalizzante sui territori umbri.
Comuni montani 2026: nuovo elencoI nuovi Comuni montani coprono oltre 151mila chilometri quadrati, pari al 51% del territorio nazionale, e ospitano circa 11,9 milioni di residenti, ovvero il 20% della popolazione italiana. Scarica ... fiscoetasse.com
Comuni montani, Abbate: In Sicilia 57 nuovi enti locali beneficiari dei fondi FosmitL’inserimento in questa nuova classificazione permetterà agli Enti locali di attingere al Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane ... ilsicilia.it
https://ilsicilia.it/bandi-e-concorsi-le-ultime-novita-dalla-gazzetta-ufficiale-della-regione-siciliana-del-20-febbraio-2026-2/ - facebook.com facebook
#Decreto #PNRR 2026 in #GazzettaUfficiale: "corsia veloce" per chiudere i #progetti: il Piano è entrato nella sua fase più delicata — quella in cui contano i #risultati certificabili, non più la programmazione x.com