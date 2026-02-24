Nuova classificazione dei comuni montani | in Gazzetta Ufficiale il DPCM con i 3.715 enti ammessi ai benefici

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla classificazione dei comuni montani è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo che il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento il 18 febbraio. Questa decisione definisce quali 3.715 enti locali possono beneficiare di agevolazioni specifiche. La pubblicazione permette ora di conoscere ufficialmente le aree interessate e i vantaggi previsti. Sono in arrivo nuove misure di sostegno per le zone montane.