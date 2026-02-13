Nuoto Virtus sugli scudi Costagli centra il primato italiano
Costagli della Virtus Buonconvento ha stabilito il nuovo primato italiano nei Criteria nazionali di Lifesaving, battendo il suo precedente record durante la gara di Riccione, dove ha anche portato a casa una medaglia d’oro.
La Virtus Buonconvento conquista fior di medaglie ai Criteria nazionali di Lifesaving, allo Stadio del Nuoto di Riccione. Il risultato più prestigioso è di Chiara Costagli (nella foto), oro nella gara 100 misto lifesaver, stabilendo il nuovo primato italiano assoluto. Tra le più piccole Sofia Di Puorto (2014) è salita sul podio del 100 nuoto ostacoli, Melissa Presenti (2012) e Maria Carla Trentini (2013) hanno dominato nei 200. Adele Tinacci (2012) si è presa un argento nei 100 percorso misto e due bronzi, 50 trasporto manichino e 200 superlifesaver. A medaglia le staffette Ragazze: argento negli ostacoli (Tinacci, Presenti, Di Lorenzo Trentini) e nel manichino (con Dispoto) e bronzo nella pool (Presenti, Dispoto, Tinacci, Di Lorenzo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
