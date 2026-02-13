Costagli della Virtus Buonconvento ha stabilito il nuovo primato italiano nei Criteria nazionali di Lifesaving, battendo il suo precedente record durante la gara di Riccione, dove ha anche portato a casa una medaglia d’oro.

La Virtus Buonconvento conquista fior di medaglie ai Criteria nazionali di Lifesaving, allo Stadio del Nuoto di Riccione. Il risultato più prestigioso è di Chiara Costagli (nella foto), oro nella gara 100 misto lifesaver, stabilendo il nuovo primato italiano assoluto. Tra le più piccole Sofia Di Puorto (2014) è salita sul podio del 100 nuoto ostacoli, Melissa Presenti (2012) e Maria Carla Trentini (2013) hanno dominato nei 200. Adele Tinacci (2012) si è presa un argento nei 100 percorso misto e due bronzi, 50 trasporto manichino e 200 superlifesaver. A medaglia le staffette Ragazze: argento negli ostacoli (Tinacci, Presenti, Di Lorenzo Trentini) e nel manichino (con Dispoto) e bronzo nella pool (Presenti, Dispoto, Tinacci, Di Lorenzo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto. Virtus sugli scudi. Costagli centra il primato italiano

