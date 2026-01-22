Lo scorso fine settimana si è svolto il 24° Trofeo Master di nuoto Città di Ravenna, presso la piscina Gianni Gambi. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti, con la Rinascita Nuoto che si è distinta per le sue prestazioni. Due giornate di gare hanno offerto un'importante occasione di confronto e crescita per i nuotatori master della regione.

Durante lo scorso fine settimana su due giornate di manifestazione si è disputato il 24° Trofeo Master di nuoto Città di Ravenna, nella vasca da 50 metri della piscina Gianni Gambi. Organizzato dalla società Rinascita Nuoto Team Romagna, ha visto la partecipazione di 55 società provenienti da tutta Italia compresa Endas Master Ravenna e Nuoto Sub Faenza (per quest’ultima 4 ori, 3 argenti e 2 bronzi). La classifica finale ha visto trionfare la Rinascita Nuoto, fuori classifica però in quanto società organizzatrice, che ha lasciato il podio a Seven Master di Savignano (Forlì-Cesena), seguita da Rari Nantes Pesaro e Imolanuoto (Bologna) ma, visto il medagliere, non sono di certo mancate le soddisfazioni per i Master Endas nelle varie categorie: due ori per Chiara Mazzavillani e un oro a Lucilla Faini (M35), un oro e un argento a Marco Beneventi (M45), un argento a Marika Orsini e per Lorenzo Ciardo nella categoria M50, un oro e un argento a Giovanni Ricci (M55), due ori e un argento per Fabio Cappelli (M60). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto. Trofeo Master città di Ravenna, trionfa la Rinascita Nuoto

